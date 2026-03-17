Un repaso random por nuestro archivo / 28-11-06: La Rural local inauguraba su actual sede social

Así lo informó LA DORREGO el 28 de noviembre de 2006:

Con la inauguración oficial de su nueva sede, la Sociedad Rural de Coronel Dorrego (SRCD) escribió un nuevo hito en su vida institucional.

Las nuevas, amplias y muy bien equipadas instalaciones de la entidad ruralista se encuentran ubicada en la esquina de Yrigoyen y San Martín, donde durante varios años funcionó el Banco Vallemar.

Participaron del concurrido acto inaugural, entre otros, el presidente de la SRCD, ingeniero Amaro Merino; el intendente dorreguense Osvaldo Crego; y el vicepresidente tercero de CARBAP, Luis Eizaguirre, entre otros.

Tras la bendición del flamante local, que estuvo cargo del cura párroco Hugo Díaz Súnico, fueron leídos mensajes de salutación de varias instituciones locales y de otras ciudades, además de comercios relacionados al campo y particulares.

Aantes del tradicional corte de cintas, el ingeniero Merino sostuvo que desde hace varios años la entidad tenía intenciones de ampliar o mejorar las instalaciones que tenía porque, con el traslado de la Casa De Campo, el local de calle Lequerica había quedado muy reducido y con poca comodidad.

“A partir de esa necesidad, empezamos a manejar distintas alternativas, como remodelar las anteriores instalaciones o comprar algo, hasta que surgió esta posibilidad, que, en principio, nos pareció demasiado. Sin embargo, se dieron las circunstancias como para poder acordar el negocio y nos largamos, con muy buenas expectativas, porque sabemos que el productor va a estar muy cómodo aquí”, reflexionó.

Luego, señaló que en la nueva sede seguirá funcionando la Casa de Campo y la oficina del Senasa, mientras que los productores podrán realizar distintas tramitaciones.

“También estamos en conversaciones con el INTA para que se incorpore a esta sede y, más adelante, está previsto poner a disposición el espacio que sobra acá para promover algún producto que tenga que ver con el campo o cualquier evento cultural”, anticipó.

A su turno, Luis Eizaguirre trazó primeramente un panorama de la situación actual del productor y resaltó la integración que hay entre la comunidad dorreguense y la Sociedad Rural local.

“Noto que toda la ciudad está entusiasmada por este acontecimiento, lo que se refleja en la cantidad de gente que está participando de este acto”, subrayó.

Por su parte, el intendente Osvaldo Crego indicó que la nueva sede se convierte en “la casa de los genuinos productores”.

“En momentos en que la gran concentración de la riqueza y el avance tecnológico han provocado que el auténtico productor haya sido desplazado, este acto representa una importante alegría para el campo en particular y para la comunidad en general”, reflexionó el jefe comunal.

Defensa

La SRCD fue creada para defender y velar por los intereses agropecuarios, apoyar a los productores con todo tipo de servicios y proponer el mejoramiento de la producción rural.

La entidad funcionó inicialmente en un local –compartido con el Aeroclub– en Roca al 700, cuyo propietario era Francisco Linder, integrante de la primera comisión directiva.

Desde el 15 de abril de 1943, la Rural dorreguense se encuentra adherida a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

En 1955, la institución obtuvo la propiedad ubicada en Lequerica 654, donde funcionó hasta la habilitación formal del flamante local. (17-03-26).