Un muerto tras un choque entre auto y camión en la Ruta 33

Una persona murió la tarde de este lunes tras un choque en el cruce de la Ruta Nacional 33 y la Ruta Provincial 60, en el sector conocido como “Las 5 Hermanas”.

De acuerdo con información preliminar, se trata de un hombre de 33 años quien conducía un Peugeot 207 y colisionó contra un camión.

En el lugar están en desarrollo las pericias de rigor y trabajaron intensamente personal policial, bomberos voluntarios y servicios de emergencia de la zona de Guaminí. (El Orden y La Brújula 24).