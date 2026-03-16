Policiales

Un muerto tras un choque entre auto y camión en la Ruta 33

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
FOTO EL ORDEN DE PRINGLES

Una persona murió la tarde de este lunes tras un choque en el cruce de la Ruta Nacional 33 y la Ruta Provincial 60, en el sector conocido como “Las 5 Hermanas”.

De acuerdo con información preliminar, se trata de un hombre de 33 años quien conducía un Peugeot 207 y colisionó contra un camión.

En el lugar están en desarrollo las pericias de rigor y trabajaron intensamente personal policial, bomberos voluntarios y servicios de emergencia de la zona de Guaminí. (El Orden y La Brújula 24).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Asesinaron a joven en Punta Alta

En agosto se realizará el juicio al dueño de perros que atacaron y mataron al peón de un campo

Dos heridos por el despiste de un auto en la Ruta 78

Un hombre murió arrollado por un tren en Bahía Blanca

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior