Alerta por estafas telefónicas en Coronel Dorrego: vecina advierte sobre modalidad vinculada a ventas en Marketplace

Una vecina de Coronel Dorrego, Ema Benítez, alertó a la comunidad a través de redes sociales y en comunicación con LA DORREGO sobre una modalidad de estafa telefónica que habría intentado afectarla tras publicar un producto en venta en Marketplace.

Según relató, el hecho comenzó cuando puso en venta una garrafa y recibió un llamado de un hombre que manifestó estar interesado en comprarla. El supuesto comprador, que se identificó como “Antonio López”, incluso le brindó datos sobre una dirección cercana a la zona de FM Master, lo que en un primer momento no le generó sospechas.

El individuo le indicó que realizaría el pago mediante transferencia bancaria, pero aclaró que el dinero provendría de una cuenta a nombre de una mujer vinculada a una ferretería. Minutos después, la vecina recibió un comprobante por una suma muy superior a la acordada: 500.000 pesos en lugar de 50.000.

Ante esto, el hombre volvió a comunicarse asegurando que se trataba de un error y que el dinero sería retenido, por lo que le pidió colaboración para “resolver” la situación. Incluso le adelantó que sería contactada por personal del Banco Provincia.

Poco después, la víctima recibió otro llamado de una persona que se hizo pasar por representante bancario, quien intentó guiarla para realizar una supuesta gestión manual, advirtiéndole además que su cuenta podría quedar bloqueada por varios meses si no accedía.

Sin embargo, la mujer decidió cortar la comunicación y contactarse directamente con su banco local, donde le confirmaron que se trataba de una estafa y que la entidad no realiza este tipo de procedimientos ni retiene dinero de esa manera.

“Me insistían constantemente. Incluso hablaron con mi familia. Pero desde el banco me aclararon que era una maniobra fraudulenta”, explicó.

La vecina también remarcó que los estafadores obtuvieron su número a partir de la publicación en Marketplace, por lo que recomendó extremar las precauciones al vender productos por internet y evitar atender llamados sospechosos.

Asimismo, difundió el número desde el cual se comunicaron (+54 9 11 5913-9313) y la imagen de perfil utilizada, con el objetivo de prevenir a otros vecinos.

Entre las recomendaciones principales, se destaca:

*No confiar en comprobantes de transferencias sin verificar el ingreso real del dinero.

**No brindar datos personales ni bancarios.

*Cortar la comunicación ante situaciones sospechosas.

*Contactar siempre de forma directa a la entidad bancaria ante cualquier duda.

El caso se suma a otras advertencias recientes sobre estafas bajo la modalidad de “transferencia errónea”, una práctica cada vez más frecuente en operaciones de compra-venta online. (17-03-26).