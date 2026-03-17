El Instituto – Colegio San José solicitó instalar una ermita de San Francisco en el vivero

El Instituto – Colegio San José de nuestra ciudad solicitó al Concejo Deliberante la cesión de un espacio dentro del vivero parque municipal para la construcción de una ermita en honor a San Francisco de Asís. La propuesta apunta a ubicarla en el sector donde ya se encuentran representaciones de otros santos, como San Cayetano y Ceferino Namuncurá.

Según se detalla en la nota, la obra será financiada íntegramente con fondos de la propia institución educativa, sin requerir aportes municipales. La iniciativa se enmarca en una serie de conmemoraciones vinculadas a la historia de la congregación franciscana en la región.

Las autoridades del colegio recuerdan que en 1926 un grupo de hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción llegó a la Argentina desde Alemania para iniciar su misión evangelizadora, estableciéndose en Itatí, provincia de Corrientes. Cinco años después, eligieron Coronel Dorrego como destino para desarrollar su labor educativa, basada en los valores del carisma franciscano.

A 95 años de ese acontecimiento, y en el contexto del Año Jubilar de San Francisco —que conmemora los 800 años de su tránsito—, la comunidad educativa considera oportuno rendir homenaje al santo. En ese sentido, destacan la importancia de promover valores como la humildad, la sencillez y la alegría, pilares del legado franciscano.

Asimismo, citan el mensaje del papa León XIV, quien invita a los fieles a seguir el ejemplo de San Francisco como modelo de vida, santidad y compromiso con la paz.

El pedido es evaluado en comisiones. (17-03-26).