Racismo televisado: expulsión en vivo

Nota de Jeremías Perez Rabasa en Página 12

La polémica que se desató esta semana dentro de la casa de Gran Hermano terminó con una decisión poco habitual en la historia del reality: la expulsión directa de una participante por comentarios racistas. Durante la última gala del programa, la producción anunció que Carmiña Masi debía abandonar de inmediato la competencia luego de que se viralizaran en redes sociales imágenes en las que se refería a su compañera Jenny Mavinga con expresiones asociadas a la esclavitud. La resolución buscó marcar un límite frente a un episodio que había generado un fuerte repudio público y que volvió a colocar a la televisión argentina en el centro de una discusión que atraviesa desde hace años: qué lugar ocupan el racismo y los discursos de odio cuando se convierten en parte del espectáculo.

El episodio había ocurrido horas antes durante una escena cotidiana dentro de la casa. Mientras Mavinga compartía un momento distendido en el patio y bailaba con algunos de sus compañeros, Masi comenzó a realizar comentarios despectivos desde el interior. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado”, dijo en referencia a la participante congoleña, para luego profundizar la escena con comparaciones ligadas a la esclavitud. El fragmento fue capturado por las cámaras del programa y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde acumuló críticas, denuncias y pedidos de sanción por parte de la audiencia.

La reacción pública fue inmediata. En pocas horas el episodio se convirtió en tendencia y miles de usuarios exigieron una respuesta de la producción. La presión no provino solo del público. Desde la cuenta oficial de Mavinga —administrada por su familia mientras ella permanece dentro del reality— difundieron un comunicado en el que repudiaron las frases y recordaron que comparar a una persona negra con la esclavitud “no es un chiste, es racismo”. El mensaje advertía además que ese tipo de expresiones deshumanizan y no pueden ser naturalizadas en un programa que llega cada noche a millones de espectadores.

Frente a ese clima de debate, la producción decidió intervenir. Durante la gala del miércoles, el conductor Santiago del Moro introdujo el tema con una referencia directa a la gravedad del episodio y anticipó que el programa iba a fijar una posición. Poco después llegó el comunicado de la voz de Gran Hermano dirigido a la participante. Allí se señaló que sus palabras habían constituido “expresiones racistas absolutamente fuera de lugar” y que ese tipo de conducta resultaba inadmisible dentro de la convivencia del juego.

En el mismo mensaje, la producción anunció la sanción más severa prevista por el reglamento del reality: la expulsión inmediata. Carmiña Masi debió abandonar la casa por la llamada “puerta giratoria”, sin posibilidad de permanecer en la competencia ni de someterse al voto del público. La escena —transmitida en vivo— se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de esta edición del programa.

El episodio reabrió además un debate que excede al reality. La televisión argentina ha sido durante décadas un espacio donde el racismo aparece de formas diversas: desde estereotipos “humorísticos” hasta comentarios discriminatorios que muchas veces se presentan como simples “excesos” del espectáculo. Lo que ocurrió esta semana volvió a mostrar cómo esas escenas, cuando se producen frente a cámaras, dejan de ser un intercambio privado para convertirse en un hecho público con capacidad de amplificación masiva.

En ese contexto, organizaciones afroargentinas también intervinieron en la discusión. Desde la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) difundieron un video en el que señalaron que este tipo de episodios no pueden ser tratados únicamente como polémicas televisivas. Según explicaron, los comentarios racistas reproducen imaginarios históricos ligados a la esclavitud y a la deshumanización de las personas negras, y su circulación en programas de entretenimiento contribuye a reforzar esos estereotipos si no existe una respuesta clara por parte de los medios.

La expulsión de la participante fue leída por algunos sectores como una señal en ese sentido. La producción del programa decidió no relativizar el episodio como parte del juego ni convertirlo en un simple conflicto entre concursantes. En cambio, optó por aplicar una sanción que buscó marcar un límite explícito frente a expresiones racistas dentro de la casa.

La discusión se conecta además con debates que hoy atraviesan distintos países. En un escenario internacional marcado por el crecimiento de discursos de odio y por el debilitamiento de políticas públicas destinadas a combatir la discriminación racial, los medios masivos ocupan un lugar central en la producción de sentidos. Lo que se muestra, lo que se repite y lo que se convierte en espectáculo también contribuye a establecer los límites de lo que una sociedad considera tolerable.

El caso aparece además en un momento en el que el propio formato vuelve a apostar a las controversias como motor narrativo. Esta semana la versión italiana del reality anunció que evalúa incorporar como participante a Alessandra Mussolini nieta del dictador fascista Benito Mussolini. La sola posibilidad desató una discusión política y mediática en Europa antes incluso de que el programa salga al aire. La polémica, otra vez, funciona como antesala del espectáculo.

La expulsión de Carmiña Masi en Gran Hermano Generación Dorada se inscribe precisamente en esa tensión. Por un lado, evidencia cómo el racismo sigue apareciendo en espacios de entretenimiento masivo. Por otro, muestra que la reacción pública y la presión social pueden obligar a los medios a tomar decisiones que establezcan límites frente a esas prácticas.

El episodio deja así una escena paradójica. Un reality show, formato televisivo que suele vivir de la polémica, terminó fijando un límite frente a una de ellas. Y al hacerlo, volvió a poner en primer plano una discusión que la televisión argentina aún no logra cerrar: qué lugar ocupa el racismo cuando se encienden las cámaras y el espectáculo comienza. (12-03-26).