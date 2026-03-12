Mantenimiento vial en calles del barrio Automóvil Club

Vecinos del barrio Automóvil Club y sectores cercanos cuentan con mejoras en algunas calles tras trabajos de mantenimiento realizados por la Dirección de Vialidad Municipal.

Las tareas se llevaron a cabo en las calles Costa y Costa Bis, donde el personal municipal realizó trabajos de recomposición de material y compactación del suelo.

Según se informó, estas intervenciones buscan mejorar la estabilidad del terreno y la transitabilidad en calles de tierra, además de reducir el deterioro provocado por el uso cotidiano y las condiciones climáticas.

El director de Vialidad Municipal, Mariano Ripoll, señaló que se realizan tareas de mantenimiento periódico en distintas arterias de la ciudad como parte del plan de trabajo del área. (12-03-26).