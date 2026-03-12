La ciudad

Mantenimiento vial en calles del barrio Automóvil Club

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Vecinos del barrio Automóvil Club y sectores cercanos cuentan con mejoras en algunas calles tras trabajos de mantenimiento realizados por la Dirección de Vialidad Municipal.

Las tareas se llevaron a cabo en las calles Costa y Costa Bis, donde el personal municipal realizó trabajos de recomposición de material y compactación del suelo.

Según se informó, estas intervenciones buscan mejorar la estabilidad del terreno y la transitabilidad en calles de tierra, además de reducir el deterioro provocado por el uso cotidiano y las condiciones climáticas.

El director de Vialidad Municipal, Mariano Ripoll, señaló que se realizan tareas de mantenimiento periódico en distintas arterias de la ciudad como parte del plan de trabajo del área. (12-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

“Oliva y Salud”: se realizó una interesante charla en la Fiesta Provincial del Olivo

(Entrevista en LA DORREGO) “Buscamos generar un nuevo paradigma en la asistencia social”

Un repaso random por nuestro archivo / 17-07-04: tras una polémica, la calle El Indio mantenía la identidad en nuestra ciudad

Dorrego suma una diplomatura universitaria vinculada al sector productivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior