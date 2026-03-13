Un repaso random por nuestro archivo / 21-10-05: comenzaba la obra de cordón cuneta y asfalto en el Barrio 1 de Mayo

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 21 de octubre de 2005:

Comenzaron en nuestra ciudad los trabajos preliminares tendientes a dotar de cordón cuneta y asfalto en las calles del Barrio 1º de Mayo, uno de los sectores más poblados de la ciudad.

Una de las principales particularidades de la obra es que no tendrá costo para los vecinos frentistas.

El director municipal de Obras Públicas, arquitecto Eduardo Castrillo, destacó que, por un lado, se construirán 323 metros lineales de un cordón cuneta perimetral de contención alrededor del citado barrio, que comprende las calles Presidente Perón, entre El Indio y Gabino Ezeiza (dos cuadras, vereda impar) y Gabino Ezeiza, entre Echeverría y Presidente Perón (una cuadra).

or otra parte, se realizará la pavimentación de las 8 arterias que conforman el emplazamiento barrial: calle Echeverría, entre El Indio y Gabino Ezeiza (dos cuadras); Presidente Perón, entre Echeverría y Ezeiza (dos cuadras); calle interna, entre El Indio y Ezeiza (dos cuadras); interna, entre Echeverría y Perón (una cuadra) y Ezeiza, entre Echeverría y Perón (una cuadra).

“Las tareas durarán aproximadamente tres meses, serán ejecutadas por administración municipal, se utilizará mano de obra local y se prevé una inversión de 195 mil pesos, ya que se cuenta con la posibilidad de elaborar el asfalto caliente en la planta asfáltica comunal, recientemente instalada”, explicó el funcionario.

“Esta planta se encuentra operativa y en pleno funcionamiento, por lo que consideramos oportuno llevar a cabo una prueba piloto en estas calles, a fin de verificar in situ la textura y terminación esperada para las obras de pavimento”, subrayó.

Luego, Castrillo destacó que, para seleccionar el lugar, se tuvieron en cuenta, además de la cantidad de familias que viven en el Barrio 1º de Mayo (102 viviendas), las calles angostas del sector (no superan los 5 metros) y la proximidad con algunas dependencias municipales que se verán beneficiadas, como el hospital municipal, morgue, Dirección de Desarrollo Social, geriátrico y guardería infantil.

“Por ordenanza municipal, aprobada por unanimidad, el Concejo Deliberante dispuso la exención del pago por contribución de mejoras para los frentistas del barrio”, concluyó.

Al avalar la iniciativa, el cuerpo legislativo también consideró que la obra favorecerá el adecuado escurrimiento de las aguas y cambiará la fisonomía del lugar. (13-03-26).