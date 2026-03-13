Deportes

Todo listo para la primera del oficial de fútbol

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Si el tiempo lo permite (anuncian lluvias), el próximo domingo comenzará el certamen Oficial de la Liga Dorreguense, que tendrá la histórica participación de 16 equipos en competencia.

Serán 30 fechas con clubes que involucran a 7 localidades: Coronel Dorrego (4 clubes), Monte Hermoso (3), Coronel Pringles (5), El Perdido (1), Saldungaray (1), Sierra de la Ventana (1) y Pehuen Co (allí jugará de local SUPA).

A los 10 equipos del 2025 —donde Atlético MH sumó su estrella 16— se incorporan Esperanza de Monte Hermoso y, por el lado de Pringles, Almaceneros, Independiente, Club de Pelota, Divisorio y Alumni.

El torneo llevará el nombre de “70 Aniversario del Club Atlético Villa Rosa”, donde se realizará el acto inaugural previo al partido ante Atlético Ventana.

Otra novedad es el fútbol femenino de primera división: jugarán antes de la reserva y participarán cinco equipos.
Los arbitrajes seguirán a cargo de la Asociación Bahiense de Árbitros (ABA), con un costo de $715.000,00.

Sumado a la cobertura policial de $435.000,00, abrir una cancha hoy supera el millón de pesos.

La entrada general costará 10 mil pesos. El valor para los vehículos quedará sujeto a la decisión de cada club.

Los partidos comenzarán a las 16.

Estos son los encuentros:

Ferroviario – Independiente (CD)
Villa Rosa – Atlético Ventana
Divisorio – Alumni
Esperanza – Almaceneros
Pelota vs. independiente (CP)
Supa vs. Atlético Monte Hermoso
Suteryh – Porteño
San Martín – Progreso (Fuente Bola 8 – Foto Nahuel Haag). (13-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Julio Arias, arquero del SUPA, sin vueltas ni misterios: “Se armó un equipo para ser campeón”

Rugby: Chalde firmó un convenio con Ferroviario

Para agendar: fixture completo del oficial de fútbol 2026

Qué actividades deportivas ofrecerá este año el municipio

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior