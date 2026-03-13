Todo listo para la primera del oficial de fútbol

Si el tiempo lo permite (anuncian lluvias), el próximo domingo comenzará el certamen Oficial de la Liga Dorreguense, que tendrá la histórica participación de 16 equipos en competencia.

Serán 30 fechas con clubes que involucran a 7 localidades: Coronel Dorrego (4 clubes), Monte Hermoso (3), Coronel Pringles (5), El Perdido (1), Saldungaray (1), Sierra de la Ventana (1) y Pehuen Co (allí jugará de local SUPA).

A los 10 equipos del 2025 —donde Atlético MH sumó su estrella 16— se incorporan Esperanza de Monte Hermoso y, por el lado de Pringles, Almaceneros, Independiente, Club de Pelota, Divisorio y Alumni.

El torneo llevará el nombre de “70 Aniversario del Club Atlético Villa Rosa”, donde se realizará el acto inaugural previo al partido ante Atlético Ventana.

Otra novedad es el fútbol femenino de primera división: jugarán antes de la reserva y participarán cinco equipos.

Los arbitrajes seguirán a cargo de la Asociación Bahiense de Árbitros (ABA), con un costo de $715.000,00.

Sumado a la cobertura policial de $435.000,00, abrir una cancha hoy supera el millón de pesos.

La entrada general costará 10 mil pesos. El valor para los vehículos quedará sujeto a la decisión de cada club.

Los partidos comenzarán a las 16.

Estos son los encuentros:

Ferroviario – Independiente (CD)

Villa Rosa – Atlético Ventana

Divisorio – Alumni

Esperanza – Almaceneros

Pelota vs. independiente (CP)

Supa vs. Atlético Monte Hermoso

Suteryh – Porteño

San Martín – Progreso (Fuente Bola 8 – Foto Nahuel Haag). (13-03-26).