(Entrevista en LA DORREGO) “Vacunarme no solo me cuida a mí, sino que evita que circule la enfermedad”

Comenzó en Dorrego la campaña de vacunación antigripal, que este año se adelantó para proteger mejor a la población ante posibles complicaciones. Evangelina Sosa, referente local de vacunación con 15 años de experiencia, y Santiago Braghero, director municipal de Salud, detallaron por LA DORREGO el cronograma y la importancia de la vacunación.

“La campaña de vacunación se adelantó por una cuestión de control epidemiológico, para que la gente llegue con mejor índice de inmunización cuando empezamos a tener los primeros casos”, explicó Evangelina. Este año, la primera etapa incluye a personal de salud y mayores de 65 años, mientras que a partir del 23 de marzo se vacunará a embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con factores de riesgo de 2 a 64 años. “Hoy arrancamos con personal de salud y mayores de 65 años según el cronograma que bajó desde el ministerio”, precisó Braghero.

La campaña se adelanta debido a que “todos los años el virus va mutando, y muchas veces esos cambios terminan generando mayor virulencia”, explicó el funcionario. Además, el calendario sigue un orden específico, comenzando por quienes son más susceptibles: personal de salud, mayores de 65, embarazadas y niños pequeños. Evangelina Sosa agregó que, si bien históricamente la vacunación comenzaba la segunda semana de abril, “este año se adelantó casi un mes”.

Respecto a la cobertura, Braghero aseguró que “el ministerio va reponiendo vacunas a medida que nosotros vamos requiriendo; normalmente no hay problema con la cobertura, a veces hay que tener un poco de paciencia”. Sosa señaló que los primeros días suelen concentrar la mayor concurrencia, pero que la vacuna estará disponible para todos antes del invierno.

Sobre la importancia de la vacunación, destacaron que es “una cuestión solidaria, porque el hecho de que yo me vacune no solo me estoy cuidando yo, sino que evito que circule la enfermedad”. Explicaron que la pandemia generó desconfianza y caída en la cobertura, pero que la vacuna “es histórica y científicamente comprobada”, protegiendo frente a complicaciones graves y hospitalizaciones.

Asimismo, anunciaron que este fin de semana participarán de la Fiesta del Olivo, con un gazebo donde los vecinos podrán consultar su esquema de vacunación y recibir antitetánica y hepatitis B para adultos. Evangelina recordó que “el calendario de vacunación nacional es obligatorio” y que el objetivo es concientizar a la población sobre la prevención de enfermedades que pueden tener un alto impacto colectivo.

La campaña continúa en el hospital de Dorrego y la sala Conti, con atención por orden de llegada, respetando la separación entre niños y adultos. El llamado a la población es claro: acercarse, vacunarse y protegerse, porque “nadie seriamente plantea esto como una discusión”, subrayó Braghero sobre la eficacia de las vacunas.

Escuchá la nota:

13-06-26