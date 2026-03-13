Julio Arias, arquero del SUPA, sin vueltas ni misterios: “Se armó un equipo para ser campeón”

Nota de Sergio Peyseé en Noticias Monte Hermoso

El año pasado arañó el título, perdió la final anual frente a Atlético Monte Hermoso y se quedó con la sangre en el ojo. Entonces, en receso de verano la cuenta fue sencilla: renovarle el crédito al cuerpo técnico, mantener una base grande de jugadores y sumar refuerzos en puestos clave.

Este domingo se pone en marcha el torneo oficial de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego y el SUPA ya tiene apuntado el objetivo a perseguir: competir para ser campeón.

“Me incorporé al plantel con las mejores expectativas, es increíble ver cómo creció el club en tan corto plazo, además de que se maneja con seriedad y a un nivel semiprofesional, a la altura de cualquier equipo de la Liga del Sur”, afirmó Julio Arias, el experimentado arquero formado en Villa Mitre que arribó al Rosa del puerto para esta temporada.

“No hay dudas de que el SUPA busca trascender y ser protagonista en el fútbol dorreguense, y lo bueno es que nadie esconde nada, que no hay temor a decir que se armó un plantel con las pretensiones máximas: competir, ser el mejor y salir campeón”, sentenció el golero que llega proveniente de San Francisco.

“El grupo es espectacular, se hizo una pretemporada bárbara y en lo físico y lo futbolístico estamos a la altura de lo que pretende el cuerpo técnico, que machaca sobre un estilo y una idea de juego que nos identifique de principio a fin: pelota al piso, muchos pases, equilibrio entre las líneas y mirar siempre el arco de enfrente”, reconoció el 1.

“Voy a entrenar con una ilusión que crece todos los días, porque en los equipos a donde fui a jugar siempre fue con la intención de ascender o ser campeón, y en el SUPA no es la excepción. Hay que llevar a este club a hacer historia, y vamos a afrontar cada encuentro con esa idea en la cabeza: sabemos que se puede”, sentenció. (13-03-26).