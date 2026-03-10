Policiales

Un hombre murió arrollado por un tren en Bahía Blanca

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Un hombre murió esta mañana después de ser arrollado por una formación de trenes, a la altura de las vías del ferrocarril sobre calle Piedra Buena, en Bahía Blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de hoy. En el lugar, a la vera de calle Chile, se encuentran trabajando las distintas policiales para determinar más detalles, además de avanzar en la identificación del cuerpo.

Se trata de una persona de entre 30 a 40 años. Vestía gorra con visera roja, pullover negro con franjas rojas, pantalón de jogging gris con tres tiras negras, zapatillas negras con detalles en rojo y mochila del mismo color. (Fuente y foto La Brújula 24). (10-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Dos heridos por el despiste de un auto en la Ruta 78

Detuvieron en Coronel Dorrego a un hombre con pedido de captura por un robo agravado en Bahía Blanca

Choque y vuelco en la Ruta 72

Chocaron dos vehículos en la Ruta 3

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior