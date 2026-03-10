Un hombre murió arrollado por un tren en Bahía Blanca

Un hombre murió esta mañana después de ser arrollado por una formación de trenes, a la altura de las vías del ferrocarril sobre calle Piedra Buena, en Bahía Blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de hoy. En el lugar, a la vera de calle Chile, se encuentran trabajando las distintas policiales para determinar más detalles, además de avanzar en la identificación del cuerpo.

Se trata de una persona de entre 30 a 40 años. Vestía gorra con visera roja, pullover negro con franjas rojas, pantalón de jogging gris con tres tiras negras, zapatillas negras con detalles en rojo y mochila del mismo color. (Fuente y foto La Brújula 24). (10-03-26).