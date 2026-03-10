La ciudad

8M: esta noche se presentará el documental Las Sinsombrero

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Castilla y León y la Dirección de Cultura de la municipalidad invitan a la comunidad para hoy martes 10 de marzo, a las 20, en el Centro Cultural Municipal, a la proyección de Las Sinsombrero.

Este documental reivindica el legado de las artistas de la generación del 27.

Un grupo de novelistas, poetas, pintoras y actrices e intelectuales que recibieron ese nombre por un gesto sencillo pero simbólico y revolucionario.

Fueron mujeres que, a través de su arte y activismo, desafiaron y cambiaron normas sociales y culturales de España. (10-03-26).

