“Hay que eliminar muchas tasas, pero darle a los municipios recursos que hoy están concentrados en la Provincia”

Está bien que la discusión sobre las tasas municipales haya salido de los Concejos Deliberantes y haya tomado una dimensión provincial, porque eso nos permite debatir algo mucho más importante: cómo se financian los municipios”, señaló la senadora provincial de la UCR; Nerina Neumann Losada, con relación al debate acerca de las tasas municipales.

En ese sentido, Neumann explicó que actualmente la presión tributaria en Argentina se distribuye aproximadamente en 80% para Nación, 16% para las provincias y apenas 4% para los municipios, lo que demuestra —según afirmó— que muchas veces el debate se inicia “por el extremo equivocado”.

“Sin dudas hay tasas que deberían eliminarse, como por ejemplo algunas vinculadas al combustible, y otras deberían cobrarse de manera más racional, como la tasa de alumbrado. Pero también es cierto que muchas de las tasas que hoy se discuten son derechos de oficina o contribuciones menores que casi nadie paga y que tienen muy poco impacto real en las finanzas municipales”, explicó.

Autonomía municipal

Para la legisladora radical el problema de fondo es la fuerte centralización de recursos en el nivel provincial, lo que termina condicionando la autonomía de los gobiernos locales.

“Cuando la Provincia concentra los recursos, los municipios terminan buscando mecanismos para financiarse con tasas que muchas veces se desvirtúan. Al mismo tiempo, esa situación también genera que algunos intendentes se victimicen frente a problemas de gestión o falta de obras”, sostuvo.

En ese marco, la legisladora recordó que desde el radicalismo se impulsa una reforma del sistema de coparticipación provincial para fortalecer a los municipios. “Desde la UCR proponemos que la Provincia aumente progresivamente la coparticipación municipal, llevándola del 16,14% actual al 20% en un plazo de cuatro años. De esa manera los municipios podrían contar con más recursos propios y menos dependencia del gobierno provincial”, explicó.

“También proponemos –agregó-, que cada Concejo Deliberante junto con el Presupuesto deba aprobar un Plan de Obras Municipales que no podrá ser inferior al 12% de lo recibido por coparticipación. La idea no solo es darle más recursos a los municipios, también que asuman responsabilidades y utilicen los nuevos recursos para Obras que hasta ahora dependían de la provincia o de los Fondos de Obra extraordinarios que aprobamos en la Legislatura”

Finalmente, Neumann señaló que el rol de la Provincia debe concentrarse en sus responsabilidades centrales. “La Provincia tiene que enfocarse en garantizar el funcionamiento de áreas clave como IOMA, las rutas provinciales, la educación y la seguridad. Hoy, sin embargo, muchas veces termina financiando —si quiere o si hay buena relación política— obras como iluminación, cordón cuneta, pavimento o redes de agua y cloacas que deberían poder realizar los municipios con recursos propios y sin tener que depender del gobernador de turno”, afirmó.

“En el fondo, esta discusión nos lleva a algo más profundo: la autonomía municipal. Municipios con más recursos y más autonomía también son municipios con más responsabilidad y más capacidad para resolver los problemas concretos de sus vecinos”, finalizó diciendo la senadora radical. (10-03-26).