La Cámara de Diputados reconocerá a enfermeras y médicas de Neonatología del Hospital Penna

Hoy martes, las enfermeras y médicas del área de Neonatología del Hospital Penna de Bahía Blanca serán homenajeadas por la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa que impulsó la diputada nacional Karina Banfi.

Recibirán una mención de honor por lo realizado el 7 de marzo de 2025 cuando la inundación golpeó a Bahía Blanca, en especial el nosocomio provincial, y gracias a su accionar lograron salvarle la vida a los bebés que estaban internados en esa área.

“Va a ser un momento muy emotivo; nos podemos correr un poco de las disputas políticas y pensar cómo reconocer la valentía, la astucia y el libre albedrío de tomar decisiones en un momento tan drástico, excepcional, y tomar buenas decisiones en un momento en donde se estaba perdiendo todo”, enfatizó.

Destacó que actuaron de esa manera mientras no tenían comunicación con sus familiares y no sabían lo que estaba ocurriendo en sus viviendas. “Por eso hay que destacarlas y también a todos aquellos que ese día estaban trabajando y estaban en un lugar de emergencia, y que tuvieron la capacidad de disociarse de lo que pasaba en tu casa, de lo que pasaba en su familia, y cumplieron el rol que tenían”, subrayó.

Y se refirió a Rubén Zalazar quien perdió la vida intentando auxiliar a la familia Hecker: “nunca dudó en ayudar a las nenas y en tratar de buscar una salida”.

“Hubo cientos de héroes silenciosos en una ciudad donde a veces sobre los bahienses hay muchas quejas sobre nuestra personalidad. Sin embargo, en ese momento creo que cada uno encontró en el otro alguien que tendiera una mano, por lo menos para resistir hasta que vinieran a rescatarlos”, remarcó.

El acto será hoy martes a las 18 en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara Baja y podrá ser seguido de manera virtual a través de la transmisión oficial en Youtube.

“Lo que ocurrió ese 7 de marzo quedará en la retina y en la memoria de cada uno de los bahienses, fue un hecho tan drástico que cuesta mucho superarlo, superar el miedo, las emociones”, expresó, por último, la legisladora. (Frente a Cano). (10-03-26).