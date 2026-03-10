Un repaso random por nuestro archivo / 27-07-17: relevamiento de la presencia de tucuras en campos del distrito

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 27 de julio de 2017:

Presidida por el intendente Raúl Reyes, se reunió ayer la comisión de lucha contra las plagas.

Estuvo presente también el director de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria provincial, ingeniero Gustavo Calvanessi.

El tema central fue La tucura. Al respecto, se acordó articular medidas preventivas para evitar daños en los cultivos y pasturas.

El mes próximo se capacitarán monitoreadores para la posterior realización de un relevamiento de la presencia de tucuras y establecerán porcentajes de afectación en los campos del distrito. (10-03-26).