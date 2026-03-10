La ciudad

Un repaso random por nuestro archivo / 27-07-17: relevamiento de la presencia de tucuras en campos del distrito

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 27 de julio de 2017:

Presidida por el intendente Raúl Reyes, se reunió ayer la comisión de lucha contra las plagas.

Estuvo presente también el director de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria provincial, ingeniero Gustavo Calvanessi.

El tema central fue La tucura. Al respecto, se acordó articular medidas preventivas para evitar daños en los cultivos y pasturas.

El mes próximo se capacitarán monitoreadores para la posterior realización de un relevamiento de la presencia de tucuras y establecerán porcentajes de afectación en los campos del distrito. (10-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El bloque libertario propondrá la eliminación progresiva de Marcas y Señales

Balance positivo del UPD en la ciudad: destacaron el acompañamiento de las familias

El cocinero Pablo Martín dará una clase magistral en la Fiesta del Olivo

(Entrevista en LA DORREGO) “Queremos que los chicos no pierdan la memoria de Malvinas”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior