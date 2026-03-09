Este jueves quedará inaugurada la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 con orientación en pesca y acuicultura en Sauce Grande

La Jefatura Regional de Educación N° 22 y la Jefatura Distrital de Educación de Monte Hermoso invitan a la comunidad del vecino balneario a participar del acto inaugural de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 (EESA N° 1), una nueva institución educativa con orientación en pesca y acuicultura.

El acto se llevará a cabo el jueves 12 a las 10 en la Escuela Primaria N° 3 “25 de Mayo”, ubicada en calle Santa Clara del Mar, en el balneario Sauce Grande.

La creación de esta escuela representa un paso importante para el desarrollo educativo y productivo de la región, ya que incorpora una orientación vinculada con las actividades del mar y el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos.

La propuesta formativa estará enfocada en contenidos relacionados con la pesca y la acuicultura, áreas que adquieren particular relevancia en un distrito costero como Monte Hermoso y que pueden abrir nuevas oportunidades de formación y trabajo para los jóvenes.

Desde las autoridades educativas destacaron que la inauguración de la EESA N° 1 busca fortalecer la oferta educativa local con una orientación específica, vinculada a la identidad y a las potencialidades productivas de la región. (09-03-26).