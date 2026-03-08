Butaca 1.470 / Buenas pelis para ver o revivir en plataformas: Adiós Buenos Aires (2023)
Adiós Buenos Aires es una película argentina dirigida por Germán Kral que mezcla drama, comedia y música de tango. La historia se sitúa en Buenos Aires en noviembre de 2001, durante la grave crisis económica y social que vivía el país.
El protagonista es Julio Färber, un bandoneonista que integra un pequeño grupo de tango del barrio de Pompeya llamado “Vecinos de Pompeya”. Mientras intenta sobrevivir con la música y con la zapatería que heredó de su padre, la crisis económica lo empuja a tomar una decisión difícil: emigrar a Alemania con su familia en busca de una vida mejor.
Sin embargo, cuando está a punto de irse, comienzan a surgir situaciones inesperadas: nuevos vínculos, conflictos con su banda y sentimientos encontrados hacia la ciudad. La película muestra la tensión entre quedarse en el propio país o partir, un dilema que refleja la experiencia de muchos argentinos durante aquella crisis.
La historia combina momentos dramáticos con humor y romance, especialmente en la relación del protagonista con sus amigos músicos y con una mujer que aparece en su vida, lo que aporta calidez y humanidad al relato.
Está en Flow.
El elenco
Actores principales:
Diego Cremonesi como Julio Färber
Marina Bellati como Mariela Martínez
Carlos Portaluppi como Carlos Acosta
Manuel Vicente como Atilio Fernández
Rafael Spregelburd como Tito Godoy
Otros actores del reparto:
Mario Alarcón
Luis Ziembrowski
David Masajnik
Regina Lamm
Violeta Narvay (08-03-26).