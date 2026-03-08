Butaca 1.470 / Buenas pelis para ver o revivir en plataformas: Adiós Buenos Aires (2023)

Adiós Buenos Aires es una película argentina dirigida por Germán Kral que mezcla drama, comedia y música de tango. La historia se sitúa en Buenos Aires en noviembre de 2001, durante la grave crisis económica y social que vivía el país.

El protagonista es Julio Färber, un bandoneonista que integra un pequeño grupo de tango del barrio de Pompeya llamado “Vecinos de Pompeya”. Mientras intenta sobrevivir con la música y con la zapatería que heredó de su padre, la crisis económica lo empuja a tomar una decisión difícil: emigrar a Alemania con su familia en busca de una vida mejor.

Sin embargo, cuando está a punto de irse, comienzan a surgir situaciones inesperadas: nuevos vínculos, conflictos con su banda y sentimientos encontrados hacia la ciudad. La película muestra la tensión entre quedarse en el propio país o partir, un dilema que refleja la experiencia de muchos argentinos durante aquella crisis.

La historia combina momentos dramáticos con humor y romance, especialmente en la relación del protagonista con sus amigos músicos y con una mujer que aparece en su vida, lo que aporta calidez y humanidad al relato.

Está en Flow.

El elenco

Actores principales:

Diego Cremonesi como Julio Färber

Marina Bellati como Mariela Martínez

Carlos Portaluppi como Carlos Acosta

Manuel Vicente como Atilio Fernández

Rafael Spregelburd como Tito Godoy

Otros actores del reparto:

Mario Alarcón

Luis Ziembrowski

David Masajnik

Regina Lamm

Violeta Narvay (08-03-26).