La Región

El Perdido: domingo de jineteada para el cierre de la Fiesta de Los de Fierro

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Con una jineteada que promete grandes emociones, este domingo 8 de marzo finalizará la 31ª Fiesta Anual Tradicionalista organizada por la Agrupación Gaucha “Los de Fierro”.

La jornada tendrá lugar en el predio ubicado en El Perdido / Guisasola, sobre la Ruta 3 Km 577.

Las actividades comenzarán a partir de las 9, con la apertura del campo de doma de la institución.

El cronograma contempla la participación de 15 caballos de crina, 15 caballos de gurupa y 30 caballos con basto y encimera, además de la tradicional categoría de caballos elegidos. También se contará con la presencia de tropillas invitadas de la zona, que aportarán espectáculo y competencia a la jornada.

En cuanto a las autoridades del campo, la fiscalización estará a cargo de los jurados Luis Paillalef y Luis Bonini, mientras que Martín Peñalva se desempeñará como capataz de campo. Los apadrinadores del evento serán Augusto Pincheira, Diego Escobar y Pancho Leoz.

La organización informó que el valor de la entrada será de $30.000, y que el evento repartirá $6.000.000 en premios. (08-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El fuerte reclamo del músico Alan Bay: “Nos ven como seres inferiores por venir de Marisol”

Confirmaron los cocineros para la quinta edición de Monte Sabores

Mercedes Sosa será protagonista de una nueva edición de «Historias en vinilo» en Monte Hermoso

El día que el agua arrasó Bahía Blanca: crónica de la inundación histórica de 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior