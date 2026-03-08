El Perdido: domingo de jineteada para el cierre de la Fiesta de Los de Fierro

Con una jineteada que promete grandes emociones, este domingo 8 de marzo finalizará la 31ª Fiesta Anual Tradicionalista organizada por la Agrupación Gaucha “Los de Fierro”.

La jornada tendrá lugar en el predio ubicado en El Perdido / Guisasola, sobre la Ruta 3 Km 577.

Las actividades comenzarán a partir de las 9, con la apertura del campo de doma de la institución.

El cronograma contempla la participación de 15 caballos de crina, 15 caballos de gurupa y 30 caballos con basto y encimera, además de la tradicional categoría de caballos elegidos. También se contará con la presencia de tropillas invitadas de la zona, que aportarán espectáculo y competencia a la jornada.

En cuanto a las autoridades del campo, la fiscalización estará a cargo de los jurados Luis Paillalef y Luis Bonini, mientras que Martín Peñalva se desempeñará como capataz de campo. Los apadrinadores del evento serán Augusto Pincheira, Diego Escobar y Pancho Leoz.

La organización informó que el valor de la entrada será de $30.000, y que el evento repartirá $6.000.000 en premios. (08-03-26).