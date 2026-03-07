Detuvieron en Coronel Dorrego a un hombre con pedido de captura por un robo agravado en Bahía Blanca

Un hombre de 34 años fue detenido hoy sábado en nuestra ciudad tras constatarse que tenía un pedido de captura activo por una causa vinculada a un robo agravado ocurrido en Bahía Blanca.

Según informó la policía, personal de la Comisaría de Coronel Dorrego junto a efectivos del Destacamento El Perdido acudieron a un llamado por un hecho de lesiones culposas. Al llegar al lugar e identificar a las personas involucradas, los uniformados constataron que uno de ellos registraba un pedido de captura vigente.

El detenido fue identificado como César Iván Villacorta (34), oriundo de Bahía Blanca, sobre quien pesaba una orden de detención solicitada por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. El requerimiento había sido emitido el 30 de enero de 2026 en el marco de una causa que lo investiga por robo agravado (cometido en despoblado y en banda), daño, resistencia a la autoridad y desobediencia.

Tras la verificación del pedido judicial, Villacorta fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Justicia.

De acuerdo a lo informado, el hombre además se desplazaba en un vehículo cuya propiedad no pudo acreditar en el momento del procedimiento. Por este motivo, el rodado quedó bajo investigación y será sometido a pericias para determinar su procedencia.

Fuentes policiales señalaron además que Villacorta estaría vinculado a un hecho ocurrido el pasado mes de enero en Bahía Blanca, donde se produjo el robo de una caja fuerte en una financiera ubicada en calle Witcomb. (07-03-26).