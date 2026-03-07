Max Carra cerrará la Fiesta del Olivo
Toda la programación.
La Fiesta Provincial del Olivo, que se realizará en Coronel Dorrego entre el 13 y el 15 de marzo, cerrará con la presentación de Max Carra, artista de la música urbana.
Carra llegará a Dorrego para presentarse el domingo 15, a las 21. Con un estilo que mezcla cumbia, pop urbano y versiones modernas de clásicos, el viene consolidando su carrera con millones de reproducciones en plataformas digitales y una fuerte presencia en redes sociales.
Su propuesta combina ritmos bailables con una impronta joven que conecta con distintas generaciones. Entre sus temas más escuchados y colaboraciones se destacan versiones y proyectos como “Tu jardín con enanitos”, que llegó al puesto número uno en rankings musicales argentinos, además de colaboraciones con artistas y bandas de la escena tropical y urbana.
La grilla artística de la Fiesta del Olivo incluye además una amplia variedad de estilos, con propuestas de folklore, rock, cumbia, DJ’s y música popular.
Programación artística
Viernes 13
Boulevard
Chula Cumbia
DJ Bbu
Sábado 14
Rita y Tin
Arrullo
Cool Dumond
La Vuelta Cumbia
Nico Mazzarello
Domingo 15
La Entramada
Fósforo y la MH
Toka Discos
Max Carra
07-03-26