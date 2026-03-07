Max Carra cerrará la Fiesta del Olivo

La Fiesta Provincial del Olivo, que se realizará en Coronel Dorrego entre el 13 y el 15 de marzo, cerrará con la presentación de Max Carra, artista de la música urbana.

Carra llegará a Dorrego para presentarse el domingo 15, a las 21. Con un estilo que mezcla cumbia, pop urbano y versiones modernas de clásicos, el viene consolidando su carrera con millones de reproducciones en plataformas digitales y una fuerte presencia en redes sociales.

Su propuesta combina ritmos bailables con una impronta joven que conecta con distintas generaciones. Entre sus temas más escuchados y colaboraciones se destacan versiones y proyectos como “Tu jardín con enanitos”, que llegó al puesto número uno en rankings musicales argentinos, además de colaboraciones con artistas y bandas de la escena tropical y urbana.

La grilla artística de la Fiesta del Olivo incluye además una amplia variedad de estilos, con propuestas de folklore, rock, cumbia, DJ’s y música popular.

Programación artística

Viernes 13

Boulevard

Chula Cumbia

DJ Bbu

Sábado 14

Rita y Tin

Arrullo

Cool Dumond

La Vuelta Cumbia

Nico Mazzarello

Domingo 15

La Entramada

Fósforo y la MH

Toka Discos

Max Carra

07-03-26