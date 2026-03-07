Anuncian charlas con expertos en la Fiesta Provincial del Olivo

La Fiesta Provincial del Olivo 2026, organizada por la Municipalidad de Coronel Dorrego, ofrecerá una serie de actividades y charlas con especialistas del sector olivícola. Bajo el lema “Las voces expertas del mundo del olivo”, el evento se desarrollará en distintos espacios de la ciudad, con epicentro en el Vivero Parque.

La programación incluirá conferencias, talleres y encuentros destinados tanto a productores como al público en general, abordando temas que van desde la salud y la nutrición hasta la producción, la innovación y el posicionamiento internacional del aceite de oliva.

Olivo y salud

El miércoles a las 18 horas en el Centro Cultural, se realizará la jornada “Olivo y Salud”, en la que especialistas abordarán los beneficios del aceite de oliva para el organismo.

La doctora María del Carmen Codagnone disertará sobre “El aceite de oliva: un aliado del cerebro”.

Por su parte, Daniela Lissarrague Polinesi presentará la charla “Aceite de oliva para el corazón: beneficios del AOVE para el sistema cardiovascular”.

En tanto, María Belén Pérez Aagaard expondrá sobre “Nutrición antiinflamatoria, corazón fuerte, mente calma: el rol del aceite de oliva”.

Taller de cosmética natural

El jueves a las 16 horas, también en el Centro Cultural, se desarrollará un taller de cosmética natural a cargo de Betina Fernández.

La actividad tendrá inscripción previa y cupos limitados, y permitirá conocer distintas aplicaciones del aceite de oliva en productos de cuidado personal elaborados de forma natural.

Del olivar al mundo

El viernes desde las 8:30 en la Finca Estilo Oliva tendrá lugar la jornada “Del olivar al mundo”, orientada al desarrollo productivo y comercial del sector.

Entre los disertantes se encuentra Pierluiggi Pierantozzi, quien hablará sobre la importancia de la caracterización y conservación del germoplasma olivícola.

También participará Alfredo Martín Scatizza, con una exposición titulada “Cómo llevar el aceite de Dorrego a las góndolas internacionales”.

Además, María Elina Buffa abordará el análisis sensorial del aceite de oliva, destacando su importancia como herramienta para mejorar la producción y potenciar la comercialización.

Argentina olivícola y desarrollo regional

La programación continuará el viernes a las 16 horas en la Finca Rumaroli con la jornada “Argentina Olivícola”, donde se analizarán distintos aspectos de la producción nacional y el desarrollo regional.

En este espacio, María Elena Puerta presentará la charla “Explorando la Argentina olivícola: paisajes, experiencias e identidad”.

Por su parte, Pierliggi Pierantozzi expondrá sobre el comportamiento del olivo frente a la variabilidad ambiental.

También participará Matías Alcetagaray, quien abordará el tema del alperujo de Coronel Dorrego como fuente rica en compuestos fenólicos, mientras que Mariano Winograd disertará sobre los olivos en el sudoeste bonaerense y la conformación de un cluster regional. (07-‘3-26).