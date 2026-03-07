Choque y vuelco en la Ruta 72

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes por la tarde sobre la Ruta Provincial 72, a la altura del kilómetro 2, en cercanías de Villa Don Bosco. Una mujer que circulaba sola perdió el control de su vehículo y terminó colisionando violentamente contra una alcantarilla.

El hecho se produjo alrededor de las 18:35, cuando Bomberos Voluntarios recibieron el alerta y acudieron al lugar junto a otros servicios de emergencia. El vehículo involucrado fue un Volkswagen Suran dominio OZO182, conducido por Marta Hayder Acosta, de 59 años, residente de Villa Ventana.

Según se informó, el rodado circulaba en dirección desde Villa hacia Sierra de la Ventana cuando, por causas que se intentan establecer, la conductora perdió el control. Tras el impacto contra la alcantarilla se produjo el vuelco del vehículo y la violencia del choque provocó que el motor y todo el tren delantero se desprendieran, quedando a varios metros de la carrocería.

La mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital Menor “Emilio Aldaya” de Sierra de la Ventana. Fuentes sanitarias indicaron que quedó internada en observación para la realización de estudios complementarios, aunque en principio las heridas no revestirían gravedad extrema. (La Brújula con información de Noticias Tornquist). (07-03-26).