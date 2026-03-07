La ciudad

Advertencia de una vecina sobre un intento de estafa telefónica

La vecina Mariana De la Torre compartió en sus redes sociales un mensaje en el que advierte a la comunidad sobre un presunto intento de estafa telefónica ocurrido recientemente.

En su testimonio, relató que recibió un llamado en su teléfono fijo por parte de una mujer que le aseguró que su padre había tenido un accidente de tránsito y que, supuestamente, había atropellado a una persona, por lo que se encontraba demorado en la comisaría.

Según explicó, la llamada generó preocupación en un primer momento, aunque decidió comunicarse directamente con su padre para confirmar la situación. Tras el contacto, comprobó que se encontraba en buen estado y que no había protagonizado ningún accidente.

Posteriormente, también se comunicó con la policía para consultar si se había registrado algún hecho de ese tipo, recibiendo como respuesta que no había ocurrido ningún accidente.

A partir de lo sucedido, De la Torre decidió compartir un mensaje público dirigido especialmente a los vecinos de Coronel Dorrego, con el objetivo de advertir sobre este tipo de llamados y pedir que se mantengan atentos ante posibles engaños telefónicos. (07-03-26).

Un Comentario.

  1. o sino se hacen pasar por abogados de la anses y te dicen que le ganaste un juicio al Estado
    llaman siempre al tel fijo porque asi creen asegurarse de agarrar a gente grande que es mas “facil de cagar”

