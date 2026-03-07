Policiales

Chocaron dos vehículos en la Ruta 3

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 570 de la Ruta Nacional 3, en el tramo que conecta Bahía Blanca con Tres Arroyos.

Según información preliminar del parte policial, el hecho involucró a una camioneta VW Amarok, dominio PAK554, que era conducida por Mario Luis Biliansky, de 79 años, domiciliado en Bahía Blanca, quien viajaba acompañado por Estela Mari Bolaño, de 72 años, también residente en esa ciudad.

El otro vehículo involucrado fue un VW Polo, dominio AH917AL, en el que se desplazaban dos ocupantes cuyos datos aún no habían sido establecidos al momento del informe.

Ambos rodados circulaban en sentido Bahía Blanca – Tres Arroyos cuando, por causas que aún se investigan, se produjo la colisión.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes y procurando establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. (07-03-26).

