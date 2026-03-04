Tres Arroyos: intentaron asaltar a un camionero a punta de cuchillo

Un intento de robo fue desbaratado este martes a la tarde en la ciudad de Tres Arroyos, luego de que un camionero lograra alertar al 911 tras ser abordado por dos hombres armados con un cuchillo.

El hecho se produjo a las 16.30 en avenida José Ingenieros al 1300, donde una persona oriunda de 9 de Julio había detenido la marcha de su camión Ford Cargo mientras se dirigía al Parque Industrial para cumplir con un turno de carga de trigo harinero previsto para el día siguiente.

Según relató la víctima, en ese momento lo sorprendieron dos individuos que, esgrimiendo un arma blanca, le exigieron la entrega de dinero, pero el conductor consiguió resguardarse en el interior de la cabina y comunicarse con el servicio de emergencias.

Personal de la Comisaría Primera realizó un operativo en la zona y logró interceptar a los sospechosos en calle La Rioja al 1000 y así detener a Claudio Miguel Tolosa (29 años ) y José Luis Martínez (33), ambos domiciliados en Tres Arroyos.

En su poder se secuestró un cuchillo presuntamente utilizado en el intento de asalto.

La causa fue caratulada como “robo agravado en grado de tentativa” e interviene la UFIJ Nº 16. (La Nueva.). (04-03-25).