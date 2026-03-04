Para agendar: fixture completo del oficial de fútbol 2026
La Liga de Fútbol de Coronel Dorrego dio a conocer el fixture completo del Torneo Oficial 2026 “70° Aniversario Club Atlético Villa Rosa”, certamen que contará este año con la participación de 16 equipos y se disputará bajo el sistema de todos contra todos a dos ruedas.
El campeonato comenzará el domingo 15 de marzo y la primera rueda estará compuesta por 15 fechas. Posteriormente se invertirán las localías para completar las 30 jornadas de la fase regular, antes de la instancia de liguilla.
Este es el programa completo de la primera rueda:
Fecha 1
Villa Rosa vs. Atlético Ventana
Divisorio vs. Alumni
Esperanza vs. Almaceneros
Club de Pelota vs. Independiente (Pringles)
S.U.P.A vs. Atlético Monte Hermoso
Suteryh vs. Porteño
San Martín vs. Progreso
Ferroviario vs. Independiente (Dorrego)
Fecha 2
Ferroviario vs. Divisorio
Independiente (Dorrego) vs. San Martín
Progreso vs. Suteryh
Porteño vs. S.U.P.A
Atlético Monte Hermoso vs. Club de Pelota
Independiente (Pringles) vs. Esperanza
Almaceneros vs. Villa Rosa
Atlético Ventana vs. Alumni
Fecha 3
Alumni vs. Almaceneros
Divisorio vs. Atlético Ventana
Villa Rosa vs. Independiente (Pringles)
Esperanza vs. Atlético Monte Hermoso
Club de Pelota vs. Porteño
S.U.P.A vs. Progreso
Suteryh vs. Independiente (Dorrego)
San Martín vs. Ferroviario
Fecha 4
Independiente (Dorrego) vs. S.U.P.A
Ferroviario vs. Suteryh
San Martín vs. Divisorio
Progreso vs. Club de Pelota
Porteño vs. Esperanza
Atlético Monte Hermoso vs. Villa Rosa
Independiente (Pringles) vs. Alumni
Almaceneros vs. Atlético Ventana
Fecha 5
Divisorio vs. Almaceneros
Atlético Ventana vs. Independiente (Pringles)
Alumni vs. Atlético Monte Hermoso
Villa Rosa vs. Porteño
Esperanza vs. Progreso
Club de Pelota vs. Independiente (Dorrego)
S.U.P.A vs. Ferroviario
Suteryh vs. San Martín
Fecha 6
Suteryh vs. Divisorio
San Martín vs. S.U.P.A
Ferroviario vs. Club de Pelota
Independiente (Dorrego) vs. Esperanza
Progreso vs. Villa Rosa
Porteño vs. Alumni
Atlético Monte Hermoso vs. Atlético Ventana
Independiente (Pringles) vs. Almaceneros
Fecha 7
Almaceneros vs. Atlético Monte Hermoso
Divisorio vs. Independiente (Pringles)
Atlético Ventana vs. Porteño
Alumni vs. Progreso
Villa Rosa vs. Independiente (Dorrego)
Esperanza vs. Ferroviario
Club de Pelota vs. San Martín
S.U.P.A vs. Suteryh
Fecha 8
Suteryh vs. Club de Pelota
S.U.P.A vs. Divisorio
San Martín vs. Esperanza
Ferroviario vs. Villa Rosa
Independiente (Dorrego) vs. Alumni
Progreso vs. Atlético Ventana
Porteño vs. Almaceneros
Atlético Monte Hermoso vs. Independiente (Pringles)
Fecha 9
Independiente (Pringles) vs. Porteño
Divisorio vs. Atlético Monte Hermoso
Almaceneros vs. Progreso
Atlético Ventana vs. Independiente (Dorrego)
Alumni vs. Ferroviario
Villa Rosa vs. San Martín
Esperanza vs. Suteryh
Club de Pelota vs. S.U.P.A
Fecha 10
S.U.P.A vs. Esperanza
Club de Pelota vs. Divisorio
Suteryh vs. Villa Rosa
San Martín vs. Alumni
Ferroviario vs. Atlético Ventana
Independiente (Dorrego) vs. Almaceneros
Progreso vs. Independiente (Pringles)
Porteño vs. Atlético Monte Hermoso
Fecha 11
Divisorio vs. Porteño
Atlético Monte Hermoso vs. Progreso
Independiente (Pringles) vs. Independiente (Dorrego)
Almaceneros vs. Ferroviario
Atlético Ventana vs. San Martín
Alumni vs. Suteryh
Villa Rosa vs. S.U.P.A
Esperanza vs. Club de Pelota
Fecha 12
Esperanza vs. Divisorio
Club de Pelota vs. Villa Rosa
S.U.P.A vs. Alumni
Suteryh vs. Atlético Ventana
San Martín vs. Almaceneros
Ferroviario vs. Independiente (Pringles)
Independiente (Dorrego) vs. Atlético Monte Hermoso
Progreso vs. Porteño
Fecha 13
Porteño vs. Independiente (Dorrego)
Divisorio vs. Progreso
Atlético Monte Hermoso vs. Ferroviario
Independiente (Pringles) vs. San Martín
Almaceneros vs. Suteryh
Atlético Ventana vs. S.U.P.A
Alumni vs. Club de Pelota
Villa Rosa vs. Esperanza
Fecha 14
Villa Rosa vs. Divisorio
Esperanza vs. Alumni
Club de Pelota vs. Atlético Ventana
S.U.P.A vs. Almaceneros
Suteryh vs. Independiente (Pringles)
San Martín vs. Atlético Monte Hermoso
Independiente (Dorrego) vs. Progreso
Ferroviario vs. Porteño
Fecha 15
Porteño vs. San Martín
Divisorio vs. Independiente (Dorrego)
Progreso vs. Ferroviario
Atlético Monte Hermoso vs. Suteryh
Independiente (Pringles) vs. S.U.P.A
Almaceneros vs. Club de Pelota
Atlético Ventana vs. Esperanza
Alumni vs. Villa Rosa