Del Barrio al Potrero: anuncian una tarde para compartir en comunidad

“Del Barrio al Potrero” es una nueva propuesta organizada de manera conjunta por la Dirección de Deportes, el Área de Juventud y la Dirección de Cultura, con el objetivo de generar espacios recreativos abiertos, accesibles y pensados para todas las edades.

La actividad se realizará el viernes 6 de marzo, a las 18,30, en Juan Manuel de Rosas bis y Manuel Dorrego.

La propuesta incluye:

Juegos y actividades para chicos, jóvenes y adultos.

Espacios de encuentro y participación comunitaria.

Una función de cine para cerrar la tarde compartiendo en familia.

La invitación es para que todos se acerquen con reposera, mate y muchas ganas de pasarla bien. (04-03-26).