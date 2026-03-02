Encontraron sin vida al hombre que había desaparecido en la Cascada Cifuentes

Un hombre de 48 años fue hallado sin vida hoy lunes por la mañana en el río Quequén Salado, luego de haberse ahogado el domingo en el sector denominado “la olla”. El cuerpo fue recuperado a las 6:49 tras un operativo de búsqueda que se extendió durante varias horas.

Ayer domingo, el jefe del Comando de Prevención Rural (CPR) de Coronel Dorrego tomó conocimiento a través de un llamado al 911 de que un hombre mayor de edad había ingresado al río y no lograba salir a la orilla tras perder flotabilidad. Personal policial se trasladó al lugar y se entrevistó con Gabriel Solano (32), domiciliado en Tres Arroyos, quien manifestó encontrarse en la Cascada Cifuentes junto a su familia y un empleado temporario identificado como Cristian Emmanuel Klein García (48), oriundo de Buenos Aires.

Según el testimonio aportado, García ingresó a nadar y, en determinado momento, comenzó a ahogarse hasta hundirse, perdiéndose de vista. El denunciante indicó que no poseía mayores datos filiatorios debido a la reciente relación laboral y que no había otros testigos presenciales del hecho.

Ante la situación, se solicitó colaboración a la Jefatura Distrital de Coronel Dorrego y a los Bomberos Voluntarios de Oriente, iniciándose un amplio operativo de búsqueda. La causa quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego, dependiente del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Durante la madrugada del 2 de marzo se reanudaron los rastrillajes, con participación de personal policial y bomberos voluntarios. Mediante barridos realizados con sogas y ganchos en la zona central de “la olla”, se logró extraer el cuerpo sin vida del hombre desde el lecho del río.

Se dio intervención a Policía Científica y el ayudante fiscal dispuso la realización de la autopsia y el cambio de carátula a “Averiguación causal de muerte”. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho. (La Brújula 24). (02-03-26).