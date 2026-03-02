Intensa búsqueda en la Cascada de Cifuentes: un hombre de 49 años permanece desaparecido

Los Bomberos Voluntarios de Oriente continúan trabajando en la Cascada de Cifuentes, donde ayer domingo desapareció un hombre.

En el lugar se encuentran también la Policía de Oriente, Defensa Civil y Caballería, y se aguarda la llegada de buzos de Bomberos de Policía de Bahía Blanca.

Vale destacar que el hombre buscado, de unos 49 años, ingresó a nadar ayer y no volvió. Se supo que el hombre vive en Tres Arroyos, pero es oriundo de Buenos Aires. (Fuente La 100 Oriente). (02-03-26).