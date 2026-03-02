(Entrevista en LA DORREGO) Tomás Del Valle: “Va a ser un año legislativo diferente, sin mayorías y con más diálogo”

En la antesala de la apertura del período de sesiones ordinarias 2026, el presidente del Concejo Deliberante, Tomás Del Valle, destacó por LA DORREGO que se inicia una etapa legislativa distinta, atravesada por una nueva conformación política y la necesidad de consensos permanentes.

“Va a ser un año legislativo diferente a lo que estábamos acostumbrados, porque ahora hay tres fuerzas y no hay mayoría”, señaló. En tal sentido, explicó que cada proyecto que ingrese al recinto deberá ser dialogado y acordado entre los distintos bloques. Consideró que esta situación enriquecerá el debate político local y fortalecerá el vínculo tanto con el Ejecutivo como entre concejales.

Del Valle subrayó que, aunque 2026 no es un año electoral, será clave en la construcción del escenario rumbo a 2027. “Va a ser la base de la campaña que viene”, afirmó. Remarcó que los tres bloques ya trabajan en distintas iniciativas que, próximamente, comenzarán a debatirse.

En relación con el tratamiento del presupuesto, destacó como un hecho relevante que haya sido acompañado por unanimidad. A partir de reuniones con directores de áreas municipales, se resolvió realizar adecuaciones internas por alrededor de un 1% del total, lo que permitió reorientar cerca de 300 millones de pesos hacia microemprendimientos y reforzar la partida destinada al mantenimiento y reasfaltado de calles y veredas, que se incrementó en un 58%.

En contraste, reconoció que el debate por las tasas fue más ríspido, ya que desde su bloque propusieron aumento cero, postura que no prosperó. No obstante, aseguró que las diferencias se dan dentro de un marco de respeto institucional. “En el recinto cada uno defiende su postura, pero puertas adentro siempre intentamos llegar a acuerdos”, dijo.

Sobre su gestión al frente del Concejo, Del Valle se mostró conforme y valoró la dinámica de trabajo lograda hasta el momento. También anticipó que podría hacer uso de la prerrogativa reglamentaria de bajar a la banca para defender proyectos propios cuando lo considere necesario.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de la sesión inaugural, ya sea de manera presencial o a través de las transmisiones por YouTube, radio y redes sociales. Será hoy lunes, a partir de las 19, con emisión de LA DORREGO.

