Anuncian presentaciones de nuevos libros y un taller en el CCM

Este viernes y sábado, el Centro Cultural Municipal de nuestra ciudad abrirá sus puertas para recibir a autores y lectores.

El viernes 6 de marzo, a las 20, en la Sala Roberto Juarroz, Lucas Beneyto presentará Cuadernos de Verano, su primer libro.

El sábado 7, a las 16, Mariana Negri coordinará un taller de lectura y escritura inspirado en la obra de Rainer Maria Rilke. Luego, a las 18,30 la Sala Roberto Juarroz recibirá a la escritora necochense Mariel Farías, que presentará Kem Kem, su nuevo libro.

La actividad, con entrada libre y gratuita, es organizada por el área de Cultura y Educación del Municipio. (02-03-26).