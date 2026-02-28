La Región

El estacionamiento medido y pago en Monte Hermoso seguirá en marzo

El sistema de estacionamiento medido y pago continuará vigente durante marzo en Monte Hermoso y, según se informó desde SAPEM, seguirá activo hasta nuevo aviso.

El régimen se aplica en los sectores delimitados del centro y la franja costera, especialmente en el área comprendida por Costanera y calles aledañas, donde se concentra la mayor circulación vehicular durante la temporada alta.

En la denominada zona 1, las restricciones aplican de 9 a 24, abarcando el área delimitada por las calles Antonio Costa, Avenida Bahía Blanca, San Lorenzo, Las Dunas y Costanera Juan Domingo Perón.

La zona 2 comprende el sector demarcado por Avenida Alfonsín, Faro Recalada, Antonio Costa y Costanera, está activo entre las 9 y las 21.

Tarifa
Luego de 15 minutos de tolerancia, los valores que aplican son los siguientes:

Primera hora $950. Segunda hora $1.450; tercera hora y consecutivas $2.000 por hora.

Con la aplicación Appark se puede activar el estacionamiento en pocos pasos, de manera rápida y sin necesidad de acercarse a un punto físico de carga. Para ello hay que descargar la app, registrarse, cargar la patente, y sumar crédito, recordando siempre verificar que los datos y el monto cargado sean correctos antes de confirmar la operación.

Puntos de recarga
– Biragnet Computación, Av. Argentina 88, altos

– El Rosarino III, Zucchiatti y Río Asunción

– Kiosco Las Dunas, Dufaur y Las Dunas

– Mercado Nicolita, Faro Recalada 1215

– Papelera MB, Faro Recalada 242

– Parador Costa Verde y Mar, Av. Costanera Juan D. Perón y Alfonsín

– Kiosco Trini, Patagonia 325

– Inmobiliaria Carlos Oña, Faro Recalada 343

– Parador Pelícano, Av. Costanera Perón y Antonio Costa

– Parador Prisma, Av. Costanera Perón 208

– Oficina de Sapem, Av. Intendente Majluf 584

– Parador Roxys, Av. Costanera Perón y Traful Bis

– Hotel Faro Recalada, Faro Recalada 341

Para consultas se puede enviar un mensaje por WhatsApp al 2921-418595, o concurrir a la oficina de Av. Intendente Majluf 584, de lunes a sábados de 8 a 24 y los domingos de 9 a 24. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (28-02-26).

