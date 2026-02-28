El estacionamiento medido y pago en Monte Hermoso seguirá en marzo
El sistema de estacionamiento medido y pago continuará vigente durante marzo en Monte Hermoso y, según se informó desde SAPEM, seguirá activo hasta nuevo aviso.
El régimen se aplica en los sectores delimitados del centro y la franja costera, especialmente en el área comprendida por Costanera y calles aledañas, donde se concentra la mayor circulación vehicular durante la temporada alta.
En la denominada zona 1, las restricciones aplican de 9 a 24, abarcando el área delimitada por las calles Antonio Costa, Avenida Bahía Blanca, San Lorenzo, Las Dunas y Costanera Juan Domingo Perón.
La zona 2 comprende el sector demarcado por Avenida Alfonsín, Faro Recalada, Antonio Costa y Costanera, está activo entre las 9 y las 21.
Tarifa
Luego de 15 minutos de tolerancia, los valores que aplican son los siguientes:
Primera hora $950. Segunda hora $1.450; tercera hora y consecutivas $2.000 por hora.
Con la aplicación Appark se puede activar el estacionamiento en pocos pasos, de manera rápida y sin necesidad de acercarse a un punto físico de carga. Para ello hay que descargar la app, registrarse, cargar la patente, y sumar crédito, recordando siempre verificar que los datos y el monto cargado sean correctos antes de confirmar la operación.
Puntos de recarga
– Biragnet Computación, Av. Argentina 88, altos
– El Rosarino III, Zucchiatti y Río Asunción
– Kiosco Las Dunas, Dufaur y Las Dunas
– Mercado Nicolita, Faro Recalada 1215
– Papelera MB, Faro Recalada 242
– Parador Costa Verde y Mar, Av. Costanera Juan D. Perón y Alfonsín
– Kiosco Trini, Patagonia 325
– Inmobiliaria Carlos Oña, Faro Recalada 343
– Parador Pelícano, Av. Costanera Perón y Antonio Costa
– Parador Prisma, Av. Costanera Perón 208
– Oficina de Sapem, Av. Intendente Majluf 584
– Parador Roxys, Av. Costanera Perón y Traful Bis
– Hotel Faro Recalada, Faro Recalada 341
Para consultas se puede enviar un mensaje por WhatsApp al 2921-418595, o concurrir a la oficina de Av. Intendente Majluf 584, de lunes a sábados de 8 a 24 y los domingos de 9 a 24. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (28-02-26).