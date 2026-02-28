Fútbol de Liga: serán 16 los equipos y se definió el fixture

Este viernes 27 se reunió la dirección de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego para avanzar en definiciones centrales de cara a la temporada 2026 del fútbol mayor.

Uno de los puntos salientes fue el acuerdo alcanzado con los clubes de Coronel Pringles que participarán este año en la competencia dorreguense: Club de Pelota, Independiente, Alumni, Almaceneros y Divisorio. Según se informó, se firmará un acta de compromiso mediante la cual estas instituciones se comprometen a participar en la liga por un período mínimo de dos años.

La asamblea también aprobó que el certamen 2026 lleve el nombre “70° aniversario del club Villa Rosa”, en reconocimiento a la trayectoria de la institución. Además, se resolvió otorgar una amnistía general para el inicio de la temporada, anulando las sanciones pendientes correspondientes al campeonato 2025.

Primera fecha

Villa Rosa vs A.Ventana

Divisorio vs Alumni

Esperanza vs Almaceneros

Club de Pelota vs Independiente Pringles

S.U.P.A. vs Monte

Suteryh vs Porteño ( en este partido, por pedido de Suteryh debido a trabajos en su campo de juego y acuerdo entre los clubes, se cambiará la localía )

San Martín vs Progreso

Ferroviario vs Independiente C.Dorrego

Segunda fecha

Ferroviario vs Divisorio

Independiente Dorrego vs San Martín

Progreso vs Suteryh

Porteño vs S.U.P.A.

Monte vs Club de Pelota

Independiente Pringles vs Esperanza

Almaceneros vs Villa Rosa

Ventana vs Alumni

Finalmente, se adelantó que en la próxima reunión se abordarán temas vinculados al fútbol femenino mayor y al fútbol senior masculino, ampliando la planificación integral de la temporada 2026. (Con información de Noticias Monte Hermoso). (28-02-26).