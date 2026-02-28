Dos muertos y dos heridos por un vuelco en Chaves

Un grave accidente de tránsito se registró este sábado, alrededor de las 6:45, en el kilómetro 93,7 de la Ruta Provincial 75. Por causas que se investigan, un Toyota Corolla en el que viajaban cuatro personas se despistó en una curva, en sentido Chaves–De la Garma, y volcó. A raíz del impacto, los ocupantes fueron despedidos del habitáculo.

Como consecuencia del siniestro, fallecieron Walter Ulises (48) y Roberto Auzmendi (50).

Según la información oficial, el automóvil era conducido por Gustavo Burgois (52), quien fue trasladado de urgencia al hospital local con heridas de gravedad. Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva y su estado es crítico.

El cuarto ocupante, Claudio Romano (55), sufrió diversas lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Adolfo Gonzales Chaves, personal de salud y bomberos. También intervino Policía Científica, que realizó las pericias para determinar la mecánica del hecho.

La causa quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, que dispuso las actuaciones de rigor en el marco de una investigación por doble homicidio culposo. (La Nueva.). (28-02-26).