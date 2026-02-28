Positivo estreno para los viernes musicales

Una buena cantidad de vecinos se hizo presente este viernes en San Martín e Yrigoyen para vivir la nueva propuesta impulsada por los comerciantes del centro y el Municipio de Coronel Dorrego. La actividad, denominada “Viernes Musical”, incluyó shows en vivo, descuentos especiales en comercios locales y sorteos.

Los artistas locales Leandro Abdala y Camilo fueron los encargados de los espectáculos, que se desarrollaron al aire libre. Al mismo tiempo, los comercios del centro ofrecieron promociones especiales. (28-02-26).