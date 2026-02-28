La ciudad

Positivo estreno para los viernes musicales

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Una buena cantidad de vecinos se hizo presente este viernes en San Martín e Yrigoyen para vivir la nueva propuesta impulsada por los comerciantes del centro y el Municipio de Coronel Dorrego. La actividad, denominada “Viernes Musical”, incluyó shows en vivo, descuentos especiales en comercios locales y sorteos.

Los artistas locales Leandro Abdala y Camilo fueron los encargados de los espectáculos, que se desarrollaron al aire libre. Al mismo tiempo, los comercios del centro ofrecieron promociones especiales. (28-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Favorables expectativas para el segundo remate anual de Civardi y Blanco

La colonia de verano finalizó con más de 150 participantes

“Me parece un sueño ver la casa terminada”

Se vivió una jornada recreativa en la colonia para personas mayores y con discapacidad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior