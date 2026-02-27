(Entrevista en LA DORREGO) Colantonio: “El Parque Industrial está disponible para nuevos proyectos”

El director municipal de Producción, Juan Ignacio Colantonio, dijo por LA DORREGO que se encuentra en marcha un proyecto para extender el servicio de gas en el Sector Industrial Planificado Dr. José Francisco Nomdedeu de nuestra ciudad, una obra clave para acompañar el crecimiento de empresas ya radicadas y futuras inversiones. Entre las firmas que demandan esta infraestructura mencionó a Grindoil y a una empresa de balanceados, además del emprendimiento Churros Dubai, de Juani Arzoz, que también requerirá el servicio a futuro.

En tal sentido, Colantonio explicó que Arzoz solicitó oportunamente una prórroga para la ampliación del plazo referente al proyecto de instalación de la planta de producción de churros y alfajores, la cual fue concedida por el Concejo Deliberante, y señaló que si bien las ordenanzas establecen plazos, la situación económica del país influye en el avance de las inversiones. Indicó que el empresario había trabajado en su proyecto antes de la temporada de verano y que, una vez finalizada, retomará las obras con el objetivo de concretar la iniciativa, considerada una de las más importantes a nivel local.

Luego, dijo que continúan las consultas de interesados en radicarse en el S.I.P. Recordó que quienes deseen solicitar un lote deben acercarse a la Oficina de Producción, presentar una nota formal y un proyecto, en el marco de la ordenanza vigente.

Por otra parte, señaló que se encuentran disponibles los microemprendimientos municipales, destinados a personas que no acceden al sistema bancario tradicional. Se trata de créditos con requisitos más accesibles en cuanto a documentación. Además, desde el área se brinda acompañamiento para gestionar créditos y programas provinciales, facilitando el vínculo con los ministerios correspondientes.

En la primera parte de la nota, dio detalles de la nueva edición de la Fiesta Provincial del Río Quequén Salado, que se realizará este sábado 28, así como la Fiesta Provincial del Olivo, a concretarse entre el 13 y el 15 de marzo.

Escuchá la nota:



27-02-26