Alerta amarilla por tormentas para la madrugada del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un aviso de alerta amarilla por tormentas para la madrugada del sábado en la región.

La advertencia comprende a las localidades de Bahía Blanca, sur de Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso, entre otras.

Según indicó el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

• Evitá salir.

• No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

• Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

• Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

• Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

• Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. (27-02-26).