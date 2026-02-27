Nobles Caciques fue distinguida en España por la calidad de sus aceites de oliva

La calidad del aceite de oliva regional volvió a destacarse en el escenario internacional nuevamente con un reconocimiento que lleva el nombre de Nobles Caciques. La finca establecida en el kilómetro 668 de la ex ruta nacional 3, liderada por Gabriela Laurent junto a su hijo Andrés Dagna fue distinguida en los Expoliva International Awards que se desarrollaron en España.

En esta edición del certamen, considerado entre los más relevantes a nivel mundial en materia de aceite de oliva virgen extra, Nobles Caciques recibió dos premios. Por un lado, fue reconocida en la categoría frutado verde intenso por su variedad Coratino; por otro, obtuvo la distinción en frutado ligero con su Blend Medio.

Desde la empresa celebraron el logro a través de sus redes sociales, donde expresaron el “orgullo que nace del olivar” y destacaron que ambos reconocimientos reflejan “dos perfiles, una misma esencia: la pasión, el cuidado y la identidad de Finca Nobles Caciques en cada gota”. En el mismo mensaje agradecieron a quienes acompañan el proyecto y forman parte de su crecimiento.

Los premios Expoliva reúnen muestras de distintos países productores y cuentan con jurados especializados en análisis sensorial. La evaluación se centra en atributos como aroma, intensidad, equilibrio y complejidad, parámetros que definen la excelencia de un aceite de oliva virgen extra.

El doble reconocimiento posiciona a Nobles Caciques dentro del selecto grupo de productores distinguidos en una vidriera internacional de alto nivel y consolida el camino de trabajo sostenido que el emprendimiento viene desarrollando en materia de calidad e identidad varietal.

Para la familia Dagna Laurent, el resultado representa no sólo un logro empresarial, sino también la confirmación de una apuesta productiva que combina conocimiento, dedicación y compromiso con la excelencia. (Noticias Monte Hermoso). (27-02-26).