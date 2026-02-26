Monte Hermoso fue la plaza teatral de mayor crecimiento y eficiencia en la costa bonaerense

Este verano, el destino turístico de Monte Hermoso también se destacó por la oferta y desempeño de la cartelera teatral que ofreció el Centro Cultural que logró posicionarse como la segunda plaza con mayor promedio de ocupación por función en toda la costa atlántica bonaerense.

Según datos analizados a partir de los reportes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), Monte Hermoso alcanzó un 78% de ocupación promedio por función durante la temporada 2026, cifra que sitúa a ésta plaza por detrás de Mar del Plata (84%) y superando a otras de gran volumen como Pinamar (72%) y Villa Gesell (48%). Hitos de una cartelera consolidada

Este 78% de eficiencia (butacas ocupadas por cada vez que se abre el telón) es el resultado de una propuesta artística de alta calidad que se traduce en números contundentes:

1/ 4.000 espectadores totales eligieron el Centro Cultural como su opción de entretenimiento principal.

2/ 17 presentaciones de interés nacional garantizaron una oferta de jerarquía durante enero y febrero.

3/ Teatro y música de vanguardia: Con un promedio de 350 espectadores por obra en el género clásico y shows musicales de trayectoria nacional, la plaza demostró su madurez. A esto se sumó el ciclo de stand up, con un promedio de 200 espectadores, atrayendo especialmente al público joven.

Eficiencia vs. volumen

A diferencia de otros centros turísticos con una oferta fragmentada, la estrategia de Monte Hermoso se centró en la eficiencia de plaza, una curaduría selecta de figuras reconocidas que aseguraron salas llenas.

“Este número refleja una realidad consolidada: hemos transformado a Monte Hermoso en una parada obligatoria para las giras nacionales, logrando que cada apertura de telón sea un éxito de taquilla” destacó el secretario de Turismo, Franco Gentili.

Producciones como Una Clase Especial; y Made in Lanús; lideraron la convocatoria, demostrando que el público que elige nuestras playas demanda propuestas culturales de la misma jerarquía que la calle Corrientes”.

“El crecimiento es notable si se compara con la temporada de hace una década atrás, donde la ocupación rondaba el 50%. Este salto de casi 30 puntos en la efectividad no sería posible sin el trabajo de un equipo comprometido, liderado por Volpe junto a la técnica, acomodadoras, administración de nuestro Centro Cultural, que sostiene con profesionalismo una cartelera que ya es parte esencial del verano”.

Con estos resultados, Monte Hermoso reafirma su identidad como un destino que combina belleza natural, orden y propuesta artísticas de primer nivel. (26-02-26).