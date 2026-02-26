Un repaso random por nuestro archivo / 30 de diciembre de 2013: Coti cerraba los festejos por el 126º de nuestro distrito

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 30 de diciembre de 2013:

Con un espectáculo que por momentos hizo delirar al público que colmó la principal cuadra de avenida Fuertes y la plaza central, el compositor y cantante pop Coti cerró los festejos por el 126° aniversario de la creación del distrito de Coronel Dorrego.

El artista subió al escenario pocos minutos antes de las 23, tras la actuación de solistas, dúos y grupos locales de distintos géneros, y brindó un show que duró unos 90 minutos, durante los cuales interpretó canciones de todos sus discos, incluido el último, Lo dije por boca de otro.

En su primera presentación en Dorrego, Coti cantó, entre otros hits, Tu nombre, El baúl de los recuerdos, Dónde están corazón, Color esperanza, Andar Conmigo, Solamente vos y Nada fue un error, un clásico del pop latino. Tras la despedida, Coti y sus músicos hicieron caso al ruidoso pedido del público y volvieron al imponente escenario para tocar Antes que ver el sol y Otra vez.

La celebración culminó con un show de luces láser. (26-02-26).