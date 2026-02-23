La Región

Alerta amarillo por vientos fuertes y posibles tormentas aisladas la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó esta tarde el alerta amarillo por vientos fuertes y posibles tormentas aisladas para gran parte de la región, con vigencia desde la medianoche y hasta la mañana del martes.

De acuerdo a lo comunicado, el área será afectada por “vientos intensos, con ráfagas fuertes de hasta 75 km/h durante la madrugada y las primeras horas de la mañana (aproximadamente entre las 4 y las 8)”.

“Luego, se prevé un descenso significativo en la intensidad del viento en el transcurso de la mañana, quedando sin fenómenos relevantes durante el resto del día”, agregó el informe.

A su vez, desde el organismo indicaron que durante la madrugada existe “baja probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas durante la madrugada (entre las 3 y 6 h), sin acumulados relevantes”.

En ese sentido, el SMN ofreció una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

1- Evitá salir.
2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5- Tené precaución al conducir. (22-02-26).

