Rayitos inauguró una nueva sala y cerró las actividades de verano

La casa materno infantil Rayitos realizó el cierre de las actividades de verano del programa “Summer Verano” y dejó inaugurada una nueva sala destinada a deambuladores. La jornada se llevó a este viernes en sus instalaciones y contó con la organización de la Dirección de Desarrollo Humano y la Jefatura de Niñez y Familia.

Participaron del acto el intendente municipal Juan Carlos Chalde, la secretaria de Gobierno Laura Dumrauf, la diputada provincial Priscila Minnaard, integrantes del gabinete, el equipo de Desarrollo Humano, la presidenta del Consejo Escolar Gabriela Battista y concejales.

La actividad tuvo como protagonistas a los niños y sus familias. Durante la mañana se desarrollaron propuestas recreativas, talleres, sectores de juego, una feria de artesanos, un picnic familiar y un recital infantil.

En el marco del encuentro, se compartió con las familias un mensaje sobre la importancia de las pausas y los tiempos de descanso en la infancia y su incidencia en el desarrollo integral.

El acto central estuvo dedicado a la habilitación de la nueva sala para deambuladores, un espacio destinado a atender las necesidades propias de esa etapa. La incorporación permitirá una organización por edades y una planificación acorde a cada grupo.

Desde la institución se informó que la nueva sala cumple con las normativas de seguridad vigentes y forma parte de la estructura prevista para el nivel inicial. Con esta apertura, Rayitos cuenta con cuatro salas organizadas por grupos etarios.

Además, se anticipó la próxima puesta en marcha de la Bebeteca, una propuesta orientada a la primera infancia. (21-02-26)