Reta: encontraron sin vida al adolescente a mil metros de la costa

Sobre el mediodía de este sábado, encontraron flotando en el mar el cuerpo del adolescente que estaba siendo buscado desde el jueves en la localidad balnearia de Reta, partido de Tres Arroyos. Se trata de Jonás Emanuel Verdun Lizarraga, de 16 años, oriundo de Moreno (Gran Buenos Aires), quien estaba veraneando con sus tíos.

El pasado jueves, varios testigos habían indicado que lo vieron en el agua, en un sector alejado de la costa, y en donde se sugiere no nadar, ya que está a distancia del lugar en el que trabajan los guardavidas. A los pocos minutos, las autoridades comenzaron su búsqueda con motos de agua, pero no pudieron hallarlo.

Recién este sábado, y con el trabajo de decenas de policías, bomberos, trabajadores municipales y guardavidas, pudieron dar con el cuerpo del adolescente, el cual estaba en el mar.

En principio, todo indica que Jonás falleció ahogado mientras nadaba, pero igualmente se espera la autopsia para confirmar esa hipótesis. Cerca del lugar, contra unos tamariscos, se encontró su ropa y calzado, los cuales se habría quitado para ingresar al agua.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 16, con sede en Tres Arroyos, a cargo del agente fiscal Gabriel Iván Lopazzo, del Departamento Judicial Bahía Blanca. (La Brújula 24). (21-02-26).