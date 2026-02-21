Detalles del choque entre un auto y un camión de EDES en el cruce de rutas 78 y 3

Un fuerte choque entre un auto y un camión grúa se produjo sobre las 10 de la mañana de este sábado, en el cruce de las rutas 3 y 78, sobre el ingreso a Monte Hermoso.

Según fuentes policiales, en el vehículo menor, un Ford Ka, viajaban una mujer, quien iba al mando del rodado, y su hijo menor de edad. En el camión, perteneciente a la empresa EDES, iban tres trabajadores que se dirigían a nuestra ciudad.

La conductora del auto, la bahiense Lucila Raquel Moro (42), habría perdido el control en la rotonda, despistó, y al ingresar nuevamente a la cinta asfáltica, impactó contra el camión que circulaba por la Ruta 3. Sin embargo, la mecánica del accidente aún está siendo investigada.

De acuerdo a la información oficial, Moro resultó con una fractura de clavícula, por lo que fue derivada al hospital de Monte Hermoso, mientras que su hijo fue trasladado en ambulancia al Penna de Bahía Blanca, con un neumotórax. Quienes viajaban en el camión resultaron ilesos.

En el lugar trabajó personal policial y ambulancias de emergencias. Aunque las rutas ya fueron habilitadas, se sugiere circula con precaución. (Con información de FM Manantial). (21-02-26).