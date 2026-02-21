Policiales

Bomberos voluntarios agradecieron la rápida asistencia veterinaria a un perro tras un accidente

FOTO BOMBEROS (ILUSTRATIVA)

Las unidades N° 29 y 33 de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, a cargo del Oficial 2° Jorge Álvarez, se dirigieron hacia la intersección de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 78 por un accidente vehicular.

El accidente fue a las 10 de hoy sábado.

Durante la intervención, un perro que viajaba en el vehículo involucrado recibió atención inmediata por parte de Veterinaria La Petra.

Desde el cuartel destacaron la rápida y comprometida asistencia brindada, subrayando el profesionalismo, la calidez y la disposición del equipo veterinario en un momento delicado. Asimismo, valoraron el trabajo en conjunto y la solidaridad demostrada, agradeciendo su permanente servicio a la comunidad. (21-02-26).

