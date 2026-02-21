(Entrevista en LA DORREGO) “Vamos a escuchar al vecino y tratar de solucionarle el problema”

Silvio Traverso asumirá el próximo 2 de marzo como subdelegado municipal de Marisol, en reemplazo de Raúl Bonini, por decisión del intendente Juan Chalde. De origen en la actividad privada y sin experiencia previa en la función pública, aseguró que el ofrecimiento lo tomó “con mucho gusto” y tras dialogarlo con su entorno más cercano.

“El ofrecimiento me vino por el lado de Juan Carlos, con quien tenía relación por participar en instituciones. Después de pensarlo y charlarlo, lo acepté”, explicó.

“Vengo del sector del campo, del camión, nada que ver con esto”, aseguró a LA DORREGO.

Dijo que desde hace un año reside en Marisol, aspecto que consideró clave: “Tener un trabajo a ciento cincuenta metros de mi casa es una prioridad para mí en estos tiempos”.

Sobre la repercusión de su designación, se mostró sorprendido por el apoyo recibido. “No pensé que iba a tener tanto mensaje o tanto aliento. La gente está con ganas de verme trabajar y que me vaya bien”, señaló.

Traverso ya inició la transición junto a Bonini. “Rulo me está dando una mano excelente. Estamos trabajando en la papelería y en interiorizarme del movimiento de la subdelegación”, afirmó, y valoró la predisposición de su antecesor: “Lo hace de corazón”.

En cuanto a su impronta de gestión, anticipó una fuerte presencia en la calle. “Vamos a intentar escuchar al vecino y tratar de solucionarle el problema, que es lo primordial”, añadió. Si bien aseguró que continuará la línea del municipio, buscará aportar su estilo personal “para cumplir al cien por ciento”.

Respecto al perfil del balneario, fue categórico: “Marisol es tranquilidad, es cien por ciento tranquilidad. Eso no va a cambiar nunca”. Reconoció las dificultades estructurales, como el mantenimiento de calles sobre médanos y el impacto del clima y el tránsito en temporada alta, pero remarcó que el objetivo será sostener el orden y las condiciones del lugar.

Finalmente, agradeció especialmente a Chalde por la confianza, al delegado de Oriente, Patricio Bertone, y a Bonini por acompañarlo en esta nueva etapa. “Es un desafío gigante al cual me voy a meter con entusiasmo y muchísimas ganas”, concluyó.

Escuchá la nota:

21-02-26