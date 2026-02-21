La ciudad

Becas para guardavidas: quedan pocos días para inscribirse

El Área de Juventud de la Municipalidad recordó que continúa abierta la convocatoria para acceder a las becas destinadas a la carrera de guardavidas, con plazo de inscripción hasta el próximo miércoles 25 de febrero.

La propuesta ofrece becas que cubren el 100% de las cuotas de la formación dictada por el Centro de Formación Profesional “Más Vida” en Bahía Blanca.

Cabe aclarar que el beneficio municipal comprende exclusivamente el costo académico de la carrera, no incluyendo gastos de traslado ni hospedaje.

Según se informó oficialmente, el objetivo es “brindar una salida laboral profesional a los jóvenes del distrito y fortalecer la seguridad en nuestros espacios acuáticos con personal local capacitado”.

Los interesados deben iniciar el trámite de manera digital completando el formulario en https://forms.gle/Nech2FoXpX3aLkTv8 y, posteriormente, realizar la entrega de la documentación física. Para asesoramiento presencial, pueden acercarse a la Oficina de Juventud en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. (21-02-26).

