Sigue la búsqueda de un adolescente en Reta

Ya es el tercer día de búsqueda de Jonás Emanuel Verdun Lizarraga, un adolescente de 16 años oriundo de Moreno (Gran Buenos Aires), que fue visto por última vez el jueves alrededor de las 18 en la playa del balneario Reta de Tres Arroyos.

Según indicaron fuentes oficiales, la principal hipótesis es que el joven pudo haberse ahogado, ya que un par de testigos lo ubicaron adentro del mar, en un sector restringido para nadar, ya que no cuenta con guardavidas.

En la tarde de ayer, los padres de Jonás llegaron a Reta, ya que él se encontraba veraneando con sus tíos, quienes fueron los primeros en denunciar.

La búsqueda continúa con todos los recursos disponibles, ya que están abocados al rastrillaje de mar y playa policía bonaerense, personal municipal, de Prefectura, bomberos y guardavidas, aunque por ahora, no hubo resultados.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 16, con sede en Tres Arroyos, a cargo del agente fiscal Gabriel Iván Lopazzo, del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene tez morena, cabello corto castaño oscuro y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un buzo de algodón azul, remera negra de mangas cortas, bermuda azul y ojotas negras.

Las autoridades solicitan que cualquier información que pueda resultar útil sea comunicada de inmediato a la policía o a la dependencia judicial interviniente. (21-02-26).