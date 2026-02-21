Ante el avance de la denominada reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, el bloque de concejales de Fuerza Patria de Coronel Dorrego expresó su “profunda preocuprocupación [sic] por las consecuencias económicas y sociales que estas medidas ya están generando en todo el país”.

“La realidad que atraviesan miles de trabajadores y trabajadoras no es una especulación ni una advertencia abstracta. Durante la campaña electoral, antes, durante y después de las elecciones, se anticipó con claridad cuál sería el impacto de un programa económico basado en el ajuste, la desregulación y el retiro del Estado”, destaca el comunicado.

“Hoy, lamentablemente, esos efectos están a la vista: empresas que reducen su actividad, pymes que no logran sostenerse, comercios que cierran sus puertas y familias enteras sumidas en la incertidumbre laboral”, agrega.

Para los ediles de la oposición, detrás de cada persiana baja hay proyectos de vida, esfuerzo y trabajo argentino que se pierde. “El trabajo no puede ser la variable de ajuste de ningún modelo económico. El empleo es dignidad, es desarrollo y es la base sobre la cual se construye la estabilidad de una comunidad”, señala el texto.

“Esta reforma laboral, lejos de representar un avance, implica un claro retroceso en materia de derechos laborales, debilitando conquistas históricas de los trabajadores y trabajadoras”, se menciona en otro párrafo del comunicado.

Luego, señala que “mientras se promueven políticas que precarizan el empleo, la economía real muestra señales alarmantes de retracción y crisis productiva. No es modernización: es pérdida de derechos, deterioro del entramado productivo y mayor inestabilidad social”.

“Desde este espacio reafirmamos nuestra convicción de que el crecimiento de la Argentina solo es posible con más producción, más empleo y más derechos”, completa. (21-02-26).