El circuito nacional de SUP Race abre su calendario 2026 en Monte Hermoso

Monte Hermoso volverá a ser sede del circuito nacional de SUP Race, que eligió a la ciudad vecina para inaugurar su calendario 2026. La competencia, organizada en el marco del calendario oficial de la disciplina en el país, se desarrollará durante este sábado 21 y domingo 22 en el sector del Parador La Escuela, en Villa Caballero, con un cronograma que contempla distintas modalidades y distancias.

Tal como ocurrió en ediciones anteriores —cuando la presencia del circuito nacional consolidó a Monte Hermoso como uno de los escenarios elegidos para el stand up paddle competitivo— se espera la llegada de palistas de distintos puntos del país, que competirán en pruebas sprint, técnicas y de resistencia, aprovechando las condiciones naturales que ofrece el frente costero local.

El sábado 21, la actividad comenzará a las 7 con la acreditación. A las 8 se disputará la sprint race, seguida a las 9 por el sprint promocional y a las 9.30 la prueba promocional de 1 kilómetro. Desde las 10 se desarrollará la competencia allround de 2 kilómetros y, a las 11, la race técnica. La jornada concluirá con la premiación prevista para las 13.

El domingo 22 también iniciará a las 7 con la acreditación, mientras que a las 8 se largará la maratón, una de las pruebas más exigentes del calendario. La premiación está programada para las 11.

En 2025, el paso del circuito por Monte Hermoso mostró un crecimiento sostenido en la cantidad de competidores y en el nivel deportivo, con representantes de diversas provincias y una destacada participación local. La elección de la ciudad para abrir nuevamente el calendario nacional confirma el posicionamiento del distrito dentro del mapa argentino del SUP. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (21-02-26).